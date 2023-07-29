МИД Азербайджана распространил заявление в связи с ситуацией на Южном Кавказе (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан требует от стран и международных организаций, поддающихся манипуляциям Армении и делающих предвзятые заявления, уважать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, не вмешиваться во внутренние дела страны и положить конец политике двойных стандартов.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана о последней ситуации на Южном Кавказе.

"Азербайджан будет обеспечивать права армян, проживающих в Карабахском регионе, на основе своей конституции, решительно препятствовать любым шагам, направленным против его суверенитета и территориальной целостности.

В течение почти 30 лет Азербайджанская Республика со стороны Армении подвергалась военной агрессии, оккупации своих территорий, массовым убийствами азербайджанцев, в том числе стариков, женщин и детей. Около миллиона азербайджанцев стали вынужденными переселенцами и беженцами.

Проигнорировав принятые в 1993 году четыре резолюции Совета Безопасности ООН о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и немедленного вывода оккупационных сил с территорий Азербайджана, Армения сознательно уничтожала историческое и культурное наследие азербайджанского народа на оккупированных ею территориях, проводила политику незаконного заселения. Руководство Армении делало провокационные заявления (например, "Карабах – это Армения и точка") и угрожало Азербайджану "новой войной за новые территории".

В 2020 году в 44-дневной Отечественной войне азербайджанский народ под руководством Президента, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева одержал историческую победу и положил конец оккупации своих земель. Несмотря на 30-летнюю оккупацию и связанные с этим трудности, азербайджанская сторона вскоре после Отечественной войны предложила заключить мирный договор с целью нормализации отношений между двумя странами. Несмотря на то, что армянская сторона долгое время не реагировала на мирные инициативы Азербайджана и под разными предлогами замедляла процесс, азербайджанская сторона проявила решимость и продолжила усилия доброй воли по продвижению инициатив в направлении мирного договора, делимитации границ и открытия коммуникаций.

Наряду с этим, властями Азербайджана были предприняты последовательные шаги в направлении диалога с местными армянскими жителями Карабахского региона, строительства новой Лачинской дороги, использования малых ГЭС на территории Лачина, а также инициативы для использования и управления Сарсангским водохранилищем. Армянская же сторона, напротив, выступила с необоснованным предложением "обеспечить права и безопасность карабахских армян посредством переговоров между Баку и Ханкенди в рамках международного механизма", препятствуя контактам между Азербайджаном и армянскими жителями Карабаха и фактически продолжая территориальные претензии к Азербайджану.

Вопреки положению заявления от 10 ноября 2020 года о прекращении всех военных действий и другим международным обязательствам, случаи интенсивного минирования Арменией территорий Азербайджана, доставка и установка мин на азербайджанских территориях производства 2021 года, а также целенаправленное игнорирование международной общественностью минной угрозы со стороны Армении, привели к тому, что с ноября 2020 года жертвами мин стали 303 азербайджанца.

Вопреки своим обязательствам Армения не вывела полностью свои вооруженные силы с наших земель, а наоборот, осуществляя их ротацию посредством Лачинской дороги, снабжала оружием и боеприпасами, продолжала финансирование за счет государственного бюджета Армении, занималась разграблением природных богатств Азербайджана.

В целях осуществления контроля на своих границах и пресечения незаконной деятельности Армении, Азербайджан учредил на своей суверенной территории пограничный пункт пропуска "Лачин". Несмотря на обеспечение Азербайджаном перехода жителей армянского происхождения, сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) и российского миротворческого контингента через пограничный пункт пропуска, армянская сторона с целью продолжения незаконной деятельности на наших территориях распространила ложные заявления о «напряженной гуманитарной ситуации» в регионе. В то же время Армения совершила в отношении Азербайджана очередные провокации (обстрел наших пограничников 15 июня, попытка контрабанды и несанкционированная отправка грузовых автомобилей на территорию Азербайджана 26 июля).

Азербайджанская сторона выдвинула ряд предложений, в том числе использование дороги Агдам-Ханкенди и других альтернативных дорог для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабаха. Несмотря на то, что эти предложения поддержали Европейский союз и МККК, армянская сторона ответила отказом и заблокировала доступ к территории, установив бетонные барьеры на альтернативных дорогах. Это еще раз указывает на то, что заявления Армении о гуманитарной ситуации являются политическим шантажом и манипуляциями. Цель Армении - привлечь в регион третьи стороны, расширить географию напряженности и сорвать мирный процесс.

Все это, особенно военные провокации, постоянно совершаемые незаконными военными формированиями, в том числе усилившиеся в последнее время радиоэлектронные помехи против систем спутниковой навигации гражданских самолетов, является недопустимым.

Ответственность за все эти провокации, произошедшие в последние дни, ложится на Армению и ее руководство, которое продолжает свое незаконное военное присутствие на территории Азербайджана, способствует сепаратизму и препятствует усилиям по реинтеграции.

Недопустимо, чтобы ряд стран и международных организаций, закрывавших глаза на оккупацию территорий Азербайджана в течение 30 лет, делали предвзятые заявления против Азербайджана. Эти страны и международные организации в течение последних трех лет игнорировали присутствие армянских вооруженных сил на территории Азербайджана, а также препятствование со стороны Армении открытию коммуникаций", - говорится в заявлении.