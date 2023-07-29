Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семье Томаса Гольца в связи с его кончиной

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в связи с кончиной известного журналиста, писателя, публициста Томаса Гольца выразил соболезнования семье покойного.

Как сообщает Trend, в письме соболезнования глава государства подчеркнул, что Томас Гольц завоевал большой авторитет благодаря своей многолетней эффективной журналистской деятельности, богатому опыту и высокому профессионализму, своим глубоким исследованиям, всесторонним, беспристрастным аналитическим материалам и статьям, внес вклад в достижение мира и примирения в горячих конфликтных точках.

В письме говорится: «Томас Гольц был большим другом Азербайджана. Он неоднократно посещал Азербайджан и был свидетелем самых значимых исторических моментов нашей страны. В Азербайджане к нему всегда относились с особым уважением и симпатией. После Ходжалинского геноцида в феврале 1992 года Томас Гольц был одним из первых журналистов, который донес информацию о трагедии до мировой общественности. Его статьи, книги и фильмы об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, который остался в прошлом, внесли неоценимый вклад в донесение до мира правого голоса Азербайджана».

Президент Ильхам Алиев, отметив, что высоко ценит уважение и почтение, искренние дружеские отношения, которые были между Томасом Гольцем и общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым, подчеркнул, что всегда с добрыми чувствами вспоминает встречи и беседы с ним, и особенно встречу в Шуше в мае этого года. Глава государства отметил, что светлая память о Томасе Гольце всегда будет жить в сердце нашего народа.