Президент Ильхам Алиев поздравил короля Марокко с национальным праздником

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Марокко Мухаммеду VI, по случаю национального праздника страны.

"Дорогой Брат,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице Ваш братский народ по случаю национального праздника Королевства Марокко, передаю самые искренние пожелания.

Азербайджано-марокканские отношения имеют хорошие традиции. Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления традиционных дружественных отношений между нашими странами, расширения сотрудничества, вызывающего взаимный интерес, как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему братскому народу – постоянного мира и благополучия", - говорится в письме.