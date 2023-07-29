Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-марокканские отношения имеют хорошие традиции

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-марокканские отношения имеют хорошие традиции.

Как сообщает в субботу Trend, говорится в поздравительном письме, адресованном Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым королю Марокко Мухаммеду VI, по случаю национального праздника страны.

"Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления традиционных дружественных отношений между нашими странами, расширения сотрудничества, вызывающего взаимный интерес, как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости", - говорится в письме.