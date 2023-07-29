Армения препятствует полноценному возобновлению работы ППП "Лачин" - Джейхун Байрамов

БАКУ/Trend/ - Армения препятствует полноценному возобновлению работы погранично-пропускного пункта "Лачин".

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, говорится в письме, адресованном министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

«Несмотря на последовательные призывы Азербайджана и проведению переговоров при посредничестве российского миротворческого контингента, Армения продолжает отказываться предоставить гарантии не повторения инцидентов и тем самым препятствует полноценному возобновлению работы ППП. Последовательные призывы Азербайджана к Армении о сотрудничестве через пограничные и таможенные органы для обеспечения бесперебойного функционирования трансграничного перемещения людей, грузов и услуг также остались без ответа», - говорится в письме.

Как отмечает министр, Армения через свой незаконный подчиненный ей режим ввела ограничения на передвижение армянских жителей Карабаха и фактически лишила их возможности без предварительного разрешения пользоваться ППП.

"В ожидании снятия Арменией ограничений на свободное передвижение гражданских лиц и грузов через ППП «Лачин» и исходя из необходимости минимизировать воздействие ситуации на местное гражданское население, Азербайджан содействует проезду местных армянских жителей через ППП «Лачин» для неотложной медицинской помощи в порядке исключения. В среднем ежедневно через ППП проходят 25-30 человек для поездок с медицинскими целями.

Это продолжается, несмотря на попытки контрабанды некоторых запрещенных товаров на арендованных Международным комитетом красного креста (МККК) транспортных средствах, в чем эта организация публично призналась", - говорится в письме.

Напомним, что в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях Азербайджана, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.