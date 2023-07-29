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Община Западного Азербайджана ответила на предвзятое заявление генсека Совета Европы (Дополнено)

Политика Материалы 29 июля 2023 14:13 (UTC +04:00)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:30)

БАКУ /Trend/ - В ответ на предвзятое заявление Генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич от 28 июля относительно вопроса снабжения армянских жителей Карабаха, Община Западного Азербайджана выражает серьезную обеспокоенность тем, что Совет Европы поддерживает мошенническую пропаганду Армении и демонстрирует двойные стандарты.

Об этом сообщили в субботу Trend в Общине Западного Азербайджана.

Было отмечено, что вопрос снабжения армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, который Армения выдвигает, чтобы запутать международное мнение является абсурдом.

"Так, по указанию Армении группа преступников-сепаратистов перекрывает дороги из других регионов Азербайджана в населенные пункты, где проживают армянские жители Карабаха, требуя альтернативного пути для бесконтрольных поставок осуществляемых из Армении. Эта страна, отчаянно ищущая способ снабжения своего 10-тысячного военного контингента в Карабахском регионе, пытается шантажировать Азербайджан, ослабить его суверенитет над указанной территорией, усилить там сепаратистские тенденции.

В связи с этим вызывает сожаление тот факт, что ложные высказывания Армении о «гуманитарном кризисе» нашли отражение в последнем заявлении Совета Европы.

Община Западного Азербайджана, в которую входят сотни тысяч азербайджанцев, пострадавших от этнических чисток в Армении, решительно осуждает двойные стандарты и лицемерие Совета Европы, который игнорирует страдания около миллиона азербайджанцев, насильственно изгнанных с территории Армении и оккупированных территорий Азербайджана в конце 1980-х-начале 1990-х годов. Напомним, что Армения по-прежнему отказывается от признания прав западных азербайджанцев, ставших жертвами массовых выселений и этнических чисток, на возвращение на свои родные земли.

То, что Совет Европы, именующий себя «защитником прав человека», безразлично относится к правам сотен тысяч азербайджанцев, подвергшихся политике этнических чисток Армении, и сразу же обращает внимание на фальшивый «гуманитарный кризис», о котором идет речь, обнаруживает его предвзятость. Это противоречит целям и принципам, изложенным в Уставе Совета, Европейской конвенции о правах человека и Всеобщей декларации прав человека.

Совет Европы должен активно отстаивать права изгнанных азербайджанцев на возвращение на свои родные земли в Армении, и внести свой вклад в искоренение несправедливости, совершенной против них.

Мы призываем Совет Европы пересмотреть свою позицию, отвергнуть лживую пропаганду Армении, положить конец предрассудкам и дискриминации в отношении азербайджанцев и сохранить приверженность справедливости", - говорится в ответе Общины Западного Азербайджана на заявление Генерального секретаря Совета Европы.

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