Армения препятствует доставке гумпомощи по маршруту Агдам-Ханкенди – Джейхун Байрамов

БАКУ/Trend/ - Армения продолжает препятствовать доставке гуманитарной помощи армянским жителям Карабаха по маршруту Агдам-Ханкенди, организовывает так называемые общественные протесты против использования альтернативных маршрутов доставки грузов и услуг и безрассудно использует жителей для реализации своей пагубной политики, основанной на этнической и расовой ненависти.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, говорится в письме, адресованном министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

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