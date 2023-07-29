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Армения препятствует доставке гумпомощи по маршруту Агдам-Ханкенди – Джейхун Байрамов

Политика Материалы 29 июля 2023 14:01 (UTC +04:00)
Армения препятствует доставке гумпомощи по маршруту Агдам-Ханкенди – Джейхун Байрамов

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Армения продолжает препятствовать доставке гуманитарной помощи армянским жителям Карабаха по маршруту Агдам-Ханкенди, организовывает так называемые общественные протесты против использования альтернативных маршрутов доставки грузов и услуг и безрассудно использует жителей для реализации своей пагубной политики, основанной на этнической и расовой ненависти.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, говорится в письме, адресованном министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

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