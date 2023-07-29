Армения препятствует доставке гумпомощи по маршруту Агдам-Ханкенди – Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Армения продолжает препятствовать доставке гуманитарной помощи армянским жителям Карабаха по маршруту Агдам-Ханкенди, организовывает так называемые общественные протесты против использования альтернативных маршрутов доставки грузов и услуг и безрассудно использует жителей для реализации своей пагубной политики, основанной на этнической и расовой ненависти.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, говорится в письме, адресованном министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Как говорится в письме, тем самым Армения подрывает принципы гуманности, нейтралитета, беспристрастности в вопросе предоставления международной гуманитарной помощи.

«Это является вопиющим нарушением международного гуманитарного права, наиболее ярким свидетельством политизации и злоупотребления Арменией деятельностью Международного комитета красного креста (МККК) и доказывает, что утверждения о так называемой «блокаде» являются ложными и беспочвенными. Вышеизложенного достаточно, чтобы развеять сомнения в том, что, спекулируя на «незаконной блокаде» и «гуманитарном кризисе», Армения, по сути, занимается безрассудной деятельностью по вводу в заблуждение и манипулированию международным сообществом, в том числе Советом Безопасности, в попытке чтобы шантажировать Азербайджан и навязать международному сообществу свою программу торпедирования усилий по постконфликтной нормализации», - отмечает Байрамов.

Министр подчеркивает, что столь же необоснованны и утверждения якобы «о преднамеренном нарушении Азербайджаном поставок электроэнергии и газа в Карабахский регион». Здесь достаточно вспомнить постановление Международного Суда ООН от 22 февраля 2023 года, в котором Суд фактически отклонил просьбу Армении об указании временной меры в отношении Азербайджана на основании этих утверждений.

«Подобные попытки Армении происходят в то время, когда существует историческая возможность окончательной нормализации отношений между двумя странами после 30-летнего кровавого конфликта. В последние месяцы при активном участии международных партнеров процесс нормализации значительно активизировался. Переговоры позволили сторонам сузить круг разногласий и добиться прогресса по ряду статей будущего двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений», - говорится в письме.