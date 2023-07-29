В Шуше подписан Договор о создании Организации профсоюзов тюркских государств (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 29 июля в городе Шуша состоялось совместное заседание профсоюзов тюркских государств.

Как сообщает в субботу Trend, в мероприятии приняли участие руководители и представители Конфедерации профсоюзов Азербайджана, Федерации профсоюзов Казахстана, Конфедерации профсоюзных организаций Турции (TÜRK-İŞ), Федерации профсоюзов Кыргызстана и Федерации профсоюзов Узбекистана.

Сначала минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджана.

Затем, приветствуя гостей, председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент) Саттар Мохбалиев отметил, что проведение мероприятия в городе Шуша имеет символический смысл, это священное и дорогое место для азербайжданского народа.

«В период оккупации сотни памятников истории и культуры города были разрушены в результате актов вандализма. Вы также видели следы актов вандализма, совершенных армянами при въезде на освобожденные от оккупации территории Восточного Зангезура и Карабаха. В настоящее время по поручению и под непосредственным контролем Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Карабахе и Восточном Зангезуре продолжаются масштабные строительные работы. Уже запущен план «Большого возвращения», благодаря которому жители Зангилана и Лачина смогут вернуться на родные земли спустя 30 лет. Таким образом, наш прекрасный Карабах, в том числе Шуша - культурная столица тюркского мира на 2023 год, переживает период своего возрождения», - сказал он.

Говоря о взаимоотношениях, сотрудничестве между тюркскими государствами, Мохбалиев отметил роль азербайджанского государства в сближении братских стран, подчеркнув, что Совет сотрудничества тюркоязычных государств был создан в 2009 году в городе Нахчыван.

«Отношения Азербайджана с тюркоязычными странами определяются подписанной с Турцией Шушинской декларацией, подписанной с Кыргызстаном "Декларацией о стратегическом партнерстве", подписанной с Узбекистаном "Декларацией об углублении стратегического партнерства и расширении всестороннего сотрудничества" и подписанной с Казахстаном "Декларацией об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия". Объединение братских стран стало возможным благодаря усилиям Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана», - подчеркнул он.

По его словам, Азербайджан, освободивший Карабах и Восточный Зангезур от армянской оккупации в ходе Отечественной войны 2020 года, создал прекрасную возможность для обеспечения географической связи с тюркскими странами.

«Отношения между профсоюзами тюркских государств также развиваются по восходящей линии. Состоявшиеся двусторонние визиты, проведенный обмен мнениями и опытом, а также подписанные документы, взаимная поддержка и солидарность привели к углублению наших отношений.Наши коллеги из тюркских стран принимают непосредственное участие практически во всех мероприятиях, проводимых международными и региональными профсоюзными организациями в Азербайджане. Конфедерация профсоюзов Азербайджана имеет соглашения о сотрудничестве с соответствующими учреждениями многих тюркоязычных стран», - добавил Мохбалиев.

Председатель Конфедерации профсоюзных организаций Турции (TÜRK-İŞ) Эргюн Аталай в своем выступлении сказал, что восхищается красотой города Шуша. Он добавил, что встречи и организованные взаимные визиты между тюркскими государствами, а также проведенные переговоры и подписанные документы позволяют братским странам быть солидарными и выступать с единой позицией против любого кризиса.

Затем председатель Федерации профсоюзов Казахстана Сатыбалды Даулеталин, заместитель председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана Омор Арстанбеков и заместитель председателя Федерации профсоюзов Узбекистана Бахтиёр Махмадалиев рассказали о динамичном развитии отношений между тюркскими государствами во всех сферах, в том числе о существующих связях между профсоюзами.

Затем в ходе мероприятия был подписан Договор о создании Организации профсоюзов тюркских государств.

На церемонии подписания председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саттар Мохбалиев заявил, что целью создания Организации является объединение усилий для эффективной защиты интересов и трудовых прав работников, прав профсоюзов и свободы деятельности, их места и роли в обществе.

"Создание Организации профсоюзов тюркских государств углубит всестороннее сотрудничество между профсоюзами наших стран, внесет большой вклад в совместную защиту прав и интересов работников. Также мы вместе будем стремиться к обеспечению прав трудящихся, повышению уровня жизни, демонстрировать солидарность в борьбе с ущемлением интересов членов профсоюзов. Я считаю, что деятельность Организации профсоюзов тюркских государств, как и Организации тюркских государств, будет эффективной, и будет способствовать сближению наших государств и народов, расширять связи во всех сферах”, - сказал он.

После завершения мероприятия гости, посетившие город Шуша, были проинформированы об ущербе, нанесенном армянами азербайджанским памятникам истории и культуры, и ознакомились с проводимыми в городе работами по реконструкции.