Задержан объявленный в международный розыск участник геноцида в селе Мешали (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного органами прокуратуры Азербайджана по фактам геноцида, депортации лиц азербайджанской национальности, уничтожения и повреждения многочисленного имущества, принадлежащего государству, членами незаконных армянских вооруженных формирований 22 декабря 1991 года в селе Мешали Ходжалинского района.

Об этом сообщили в субботу Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

"Следствием установлено, что в указанную дату гражданин Азербайджанской Республики Хачатурян Вагиф Черкезович (1955 года рождения), уроженец села Бадара Аскеранского района, проживавший в этом селе и работавший водителем на городском автотранспортном предприятии в Ханкенди, совместно с другими лицами армянской национальности совершил вооруженное нападение в селе Мешали с применением различного оружия, в том числе огнестрельного оружия и боевых пехотных машин, в результате чего были убиты 25 лиц азербайджанской национальности, 14 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, 358 человек были насильственно выселены из мест их законного проживания.

Кроме того, Хачатурян Вагиф Черказович, продолжая совместные преступные действия с лицами, с которыми он ранее вступал в сговор, уничтожением и повреждением имущества, принадлежащего государству и сельским жителям, причинил материальный ущерб на общую сумму 5 496 900 манатов.

12 ноября 2013 года было принято решение о привлечении Хачатуряна Вагифа Черкезовича в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, однако следствию не было известно его местонахождение. Решением суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста с объявлением в международный розыск.

В результате проведенных поисковых мероприятий 29 июля 2023 года Вагиф Хачатурян был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы Азербайджана на ППП «Лачин», расположенный на азербайджано-армянской государственной границе при попытке выехать в Республику Армения для лечения при посредничестве Международного Комитета Красного Креста.

Вагифу Хачатуряну будет обеспечено размещение в медицинском учреждении Баку, где ему будет оказана необходимая медицинская помощь, а также будут созданы условия для посещения его представителями МККК.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия для привлечения к ответственности других обвиняемых по уголовному делу", - говорится в сообщении.