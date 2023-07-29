Омбудсмен Азербайджана ответила на проармянское заявление генсека Совета Европ(Дополнено)

Омбудсмен Азербайджана ответила на проармянское заявление генсека Совета Европы (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Последнее заявление Генерального секретаря Совета Европы относительно Лачинской дороги, не основанное на фактах, вызывает у нас беспокойство.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой.

"Нашей стороной и ранее были сделаны заявления об отсутствии препятствий на Лачинской дороге для проезда транспортных средств в гуманитарных целях.

Сегодня мы хотели бы еще раз отметить, что в настоящее время Азербайджан обеспечивает проезд транспортных средств по этой дороге в гуманитарных целях, и, как утверждается, о каком-либо гуманитарном кризисе там не может быть и речи.

Мы считаем, что такие заявления, не отражающие действительности, усиливают напряженность в регионе и препятствуют мирному процессу.

В то же время мы хотели бы еще раз привлечь внимание генерального секретаря Совета Европы к проблеме мин на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, замедляющей безопасное возвращение 100 тысяч человек, которые были изгнаны со своих земель", - говорится в заявлении.