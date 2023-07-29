«Протест» гоcучреждений Армении против задержания военного преступника – акт поддержки военных преступлений на государственном уровне – Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - «Протест» официальных, общественных и медийных структур Армении задержанию военного преступника Вагифа Хачатуряна, убившего 25 мирных жителей Азербайджана, является не чем иным, как актом поддержки и оправдания военных преступлений на государственном уровне.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«Он пытался использовать медицинскую эвакуацию, осуществляемую Международным комитетом красного креста (МККК) для контрабанды людей», - написал Гаджиев.

Отметим, что следствие по уголовному делу, возбужденному органами военной прокуратуры Азербайджанской Республики по соответствующим статьям Уголовного Кодекса по факту геноцида, депортации лиц Азербайджанской национальности в селе Мешали Ходжалинского района, уничтожения многочисленного имущества, принадлежащего сельским жителям и государству незаконными армянскими вооруженными формированиями 22 декабря 1991 года продолжается.

Следствием было установлено, что в указанный день гражданин Азербайджанской Республики Хачатурян Вагиф Черкезович, 1955 года рождения, родившийся и проживающий в селе Бадара Аскеранского района, работавший водителем в автомобильном транспортном предприятии города Ханкенди совместно с другими лицами армянской национальности с целью полного уничтожения азербайджанцев, проживавших в селе Мешали как единой национальной группы, используя различные виды оружия, в том числе огнестрельное оружие и боевые пехотные машины, совершив вооруженное нападение на данное село убили 25 человек азербайджанской национальности, нанесли 14 лицам телесные повреждения различной степени, изгнали 358 азербайджанцев из мест законного проживания без оснований, предусмотренных международно-правовыми нормами и законами Азербайджанской Республики.

Кроме того, Хачатурян Вагиф Черкезович, продолжая совместные преступные действия с лицами по предварительному сговору, уничтожая и повреждая имущества, принадлежащие государству и сельским жителям, причинили материальный ущерб на общую сумму 5 496 900 манат.

В связи с возникновением достаточных основательных подозрений было принято постановление о привлечении Вагифа Хачатуряна в качестве обвиняемого по статье 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

В связи с тем, что его местонахождение не было известно следствию, он был объявлен в международный розыск и 12 ноября 2013 года постановлением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В результате проведенных розыскных мероприятий Вагиф Хачатурян был задержан военнослужащими Государственной Пограничной Службы в погранично-пропускном пункте Лачин азербайджано-армянской государственной границы 29 июля 2023 года при попытке поехать в Республику Армения с целью лечения при посредничестве Международного Комитета Красного Креста.