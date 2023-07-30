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Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская сторона решительно настроена на реинтеграцию армянских жителей

Политика Материалы 30 июля 2023 21:18 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская сторона решительно настроена на реинтеграцию армянских жителей

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - Азербайджанская сторона решительно настроена на реинтеграцию армянских жителей.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном 29 июля.

Президент Ильхам Алиев отметил неприемлемость того, что Армения, постоянно занимаясь деструктивной деятельностью, пытается препятствовать мирным переговорам, а также развитию контактов и диалога между Азербайджаном и местными армянскими жителями. Глава государства напомнил о том, что азербайджанская сторона решительно настроена на реинтеграцию армянских жителей, с этой целью в Ходжалы была проведена первая встреча и Азербайджан представил предложение о второй встрече.

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