Президент Ильхам Алиев: Претензии армянской стороны, связанные с «гуманитарной ситуацией» и «блокадой», являются политической манипуляцией

БАКУ/Trend/ - Претензии армянской стороны, связанные с «гуманитарной ситуацией» и «блокадой», являются политической манипуляцией.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном 29 июля.

Глава государства отметил военную провокацию со стороны Армении на пункте перехода через государственную границу «Лачин», обстрел наших пограничников, попытку контрабанды, несанкционированную отправку грузовых автомобилей в Азербайджан.

Президент Ильхам Алиев сказал, что, несмотря на выдвинутое азербайджанской стороной предложение об использовании дороги Агдам-Ханкенди для удовлетворения нужд армянских жителей, которое было поддержано Европейским Союзом и Международным Комитетом Красного Креста, Армения выступила против всех предложений.