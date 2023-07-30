Президент Ильхам Алиев: Армения, постоянно занимаясь деструктивной деятельностью, пытается препятствовать мирным переговорам

БАКУ/Trend/ - Армения, постоянно занимаясь деструктивной деятельностью, пытается препятствовать мирным переговорам.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном 29 июля.

Президент Ильхам Алиев сказал, что, несмотря на выдвинутое азербайджанской стороной предложение об использовании дороги Агдам-Ханкенди для удовлетворения нужд армянских жителей, которое было поддержано Европейским Союзом и Международным Комитетом Красного Креста, Армения выступила против всех предложений. Претензии армянской стороны, связанные с «гуманитарной ситуацией» и «блокадой», являются политической манипуляцией.

Президент Ильхам Алиев отметил неприемлемость того, что Армения, постоянно занимаясь деструктивной деятельностью, пытается препятствовать мирным переговорам, а также развитию контактов и диалога между Азербайджаном и местными армянскими жителями. Глава государства напомнил о том, что азербайджанская сторона решительно настроена на реинтеграцию армянских жителей, с этой целью в Ходжалы была проведена первая встреча и Азербайджан представил предложение о второй встрече.