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Община Западного Азербайджана приветствует арест Вагифа Хачатряна

Политика Материалы 31 июля 2023 12:21 (UTC +04:00)
Община Западного Азербайджана приветствует арест Вагифа Хачатряна

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана приветствует долгожданный арест Вагифа Хачатряна, десятилетиями находившегося в международном розыске за участие в преступлениях против человечности, совершенных в 1991 году против азербайджанских жителей села Мешали Ходжалинского района. Этот успех правоохранительных органов Азербайджана является большим утешением для выживших в той резне.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

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