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Джейхун Байрамов посетил Аныткабир

Политика Материалы 31 июля 2023 12:59 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов посетил Аныткабир

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Турцию посетил мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка (Аныткабир) и возложил венок к его могиле.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в Twitter.

Напомним, что сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Турцию. В рамках визита запланированы встречи главы МИД Азербайджана с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и другими высокопоставленными официальными лицами.

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