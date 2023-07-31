Община Западного Азербайджана приветствует арест Вагифа Хачатряна (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана приветствует долгожданный арест Вагифа Хачатряна, десятилетиями находившегося в международном розыске за участие в преступлениях против человечности, совершенных в 1991 году против азербайджанских жителей села Мешали Ходжалинского района. Этот успех правоохранительных органов Азербайджана является большим утешением для выживших в той резне.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Надеемся, что все, кто причастен к совершенным Арменией военным преступлениям и преступлениям против человечности вскоре предстанут перед судом.

Последовательный отказ Армении от преследования лиц, причастных к военным преступлениям и преступлениям против человечности, и находящихся в настоящее время под юрисдикцией и контролем этой страны, вызывает серьезную обеспокоенность. Более того, недавнее заявление руководства Армении об однозначной поддержке арестованного доказывает, что Армения покровительствует таким гнусным преступникам. Такое поведение Армении требует международного осуждения.

Община Западного Азербайджана призывает международную общественность привлечь Армению к ответственности за совершение военных преступлений и преступлений против человечности, включая насильственное выселение почти миллиона азербайджанцев из Армении и оккупированных в то время территорий Азербайджана, убийство более 20 000 мирных азербайджанцев, разрушение сотен азербайджанских населенных пунктов, а также принудить эту страну к выполнению своих обязательств в связи с уголовным преследованием находящихся под юрисдикцией и контролем Армении лиц, причастных к военным преступлениям и преступлениям против человечности.

Всегда находящаяся в поисках справедливости, и приверженная защите прав на возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении, Община Западного Азербайджана твердо верит, что прочный мир и примирение в регионе могут быть установлены только в случае восстановления справедливости", - говорится в заявлении.

Отметим, что следствие по уголовному делу, возбужденному органами военной прокуратуры Азербайджанской Республики по соответствующим статьям Уголовного Кодекса по фактам геноцида, депортации азербайджанцев, уничтожения многочисленного имущества, принадлежащего сельским жителям и государству незаконными армянскими вооруженными формированиями 22 декабря 1991 года в селе Мешали Ходжалинского района продолжается.

Следствием установлено, что в указанный день гражданин Азербайджанской Республики Хачатрян Вагиф Черкезович (1955 года рождения), родившийся и проживающий в селе Бадара Аскеранского района, работавший водителем в автомобильном транспортном предприятии города Ханкенди совместно с другими лицами армянской национальности с целью полного уничтожения азербайджанцев, проживавших в селе Мешали как единой национальной группы, используя различные виды оружия, в том числе огнестрельное оружие и боевые пехотные машины, совершив вооруженное нападение на данное село убили 25 человек азербайджанской национальности, нанесли 14 лицам телесные повреждения различной степени, изгнали 358 азербайджанцев из мест законного проживания без оснований, предусмотренных международно-правовыми нормами и законами Азербайджанской Республики.

Кроме того, Хачатрян Вагиф Черкезович, продолжая совместные преступные действия с лицами по предварительному сговору, уничтожая и повреждая имущества, принадлежащие государству и сельским жителям, причинили материальный ущерб на общую сумму 5 496 900 манат.

В связи с возникновением достаточных основательных подозрений было принято постановление о привлечении Вагифа Хачатряна в качестве обвиняемого по статье 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

В связи с тем, что его местонахождение не было известно следствию, он был объявлен в международный розыск и 12 ноября 2013 года постановлением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В результате проведенных розыскных мероприятий Вагиф Хачатрян был задержан военнослужащими Государственной Пограничной Службы Азербайджанской Республики в погранично-пропускном пункте "Лачин" азербайджано-армянской государственной границы 29 июля 2023 года при попытке поехать в Республику Армения с целью лечения при посредничестве Международного Комитета Красного Креста.