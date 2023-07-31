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Стартовали совместные азербайджано-узбекские учения “UZAZ-2023” (ФОТО)

Политика Материалы 31 июля 2023 14:13 (UTC +04:00)
Стартовали совместные азербайджано-узбекские учения “UZAZ-2023” (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с "Планом двустороннего сотрудничества на 2023 год“, заключенным между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Республики Узбекистан, стартовали тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой "UZAZ-2023", сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На первом этапе совместных учений на полигоне Чирчик в Ташкентской области военнослужащие Азербайджана и Узбекистана выполнили задачи по организации и планированию специальных боевых действий на компьютере и на карте.

Основной целью учений является осуществление взаимного обмена опытом, организация взаимодействия военнослужащих двух государств, повышение навыков принятия штабными офицерами решений по карте, повышение уровня их профессионализма и подготовки.

Стартовали совместные азербайджано-узбекские учения “UZAZ-2023” (ФОТО)
Стартовали совместные азербайджано-узбекские учения “UZAZ-2023” (ФОТО)
Стартовали совместные азербайджано-узбекские учения “UZAZ-2023” (ФОТО)
Стартовали совместные азербайджано-узбекские учения “UZAZ-2023” (ФОТО)
Стартовали совместные азербайджано-узбекские учения “UZAZ-2023” (ФОТО)
Стартовали совместные азербайджано-узбекские учения “UZAZ-2023” (ФОТО)
Стартовали совместные азербайджано-узбекские учения “UZAZ-2023” (ФОТО)
Стартовали совместные азербайджано-узбекские учения “UZAZ-2023” (ФОТО)
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