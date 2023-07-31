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Состоялась встреча Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана в расширенном составе

Политика Материалы 31 июля 2023 13:55 (UTC +04:00)
Состоялась встреча Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана в расширенном составе

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Между министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом состоялась встреча в расширенном составе, с участием делегаций.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в Twitter.

В рамках встречи были обсуждены вопросы, стоящие в повестке дня многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

Напомним, что сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Турцию. В рамках визита запланированы встречи главы МИД Азербайджана с высокопоставленными официальными лицами Турции.

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