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Позиция Азербайджана и Турции по нормализации отношений с Арменией очевидна - Джейхун Байрамов

Политика Материалы 31 июля 2023 15:00 (UTC +04:00)
Позиция Азербайджана и Турции по нормализации отношений с Арменией очевидна - Джейхун Байрамов

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Позиция Азербайджана и Турции по нормализации отношений с Арменией очевидна.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом пресс-конференции.

"На протяжении многих лет процесс нормализации был невозможен из-за оккупационной политики Армении, удержания азербайджанских земель под оккупацией", - сказал он.

Глава МИД отметил, что несмотря на преступления, совершенные Арменией на азербайджанских землях во время их нахождения под оккупацией, вскоре после освобождения земель от оккупации глава азербайджанского государства заявил о том, что Азербайджан готов работать над мирным соглашением с Арменией. "Это был шаг государства-победителя и победившего лидера", - сказал Байрамов.

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