Сегодня отношения между Азербайджаном и Турцией находятся на самом высоком уровне за всю историю сотрудничества - Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня отношения между Азербайджаном и Турцией находятся на самом высоком уровне за всю историю сотрудничества.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом пресс-конференции.

Он добавил, что азербайджано-турецкие отношения - пример не имеющих аналогов солидарности и братства, свидетелями чего мир стал во время 44-дневной Второй Карабахской войны.

Говоря о Зангезурском коридоре, министр подчеркнул, что необходимость его открытия приобретает на текущем этапе особую актуальность.

Отметим, что сегодня в рамках визита главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Турцию состоялась его встреча с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. По итогам встречи прошла совместная-пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Турции. Также предусматриваются встречи Джейхуна Байрамова с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и другими официальными лицами страны.