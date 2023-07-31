Обнародованы вопросы, обсуждавшиеся между Президентом Турции и главой МИД Азербайджана (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Обнародованы вопросы, обсуждавшиеся на встрече Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, состоявшейся 31 июля в Анкаре.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

"В рамках официального визита в Турцию министра Джейхуна Байрамова принял Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. На встрече состоялся обмен мнениями по отношениям между двумя странами в двусторонней и многосторонней плоскости, событиям в регионе и мире", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сегодня в рамках визита главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Турцию состоялась его встреча с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. По итогам встречи состоялась совместная пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Турции.