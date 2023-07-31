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МИД Азербайджана о встрече Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана (ФОТО)

Политика Материалы 31 июля 2023 18:45 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана о встрече Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Турецкую Республику министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел страны Хаканом Фиданом.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, после встречи один на один встреча между министрами продолжилась в расширенном составе с участием делегаций обеих сторон.

На встрече в расширенном составе были обсуждены актуальные вопросы повестки двустороннего, регионального и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также текущая ситуация в регионе.

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МИД Азербайджана о встрече Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана (ФОТО)
МИД Азербайджана о встрече Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана (ФОТО)
МИД Азербайджана о встрече Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана (ФОТО)
МИД Азербайджана о встрече Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана (ФОТО)
МИД Азербайджана о встрече Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана (ФОТО)
МИД Азербайджана о встрече Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана (ФОТО)
МИД Азербайджана о встрече Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана (ФОТО)
МИД Азербайджана о встрече Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана (ФОТО)
МИД Азербайджана о встрече Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана (ФОТО)
МИД Азербайджана о встрече Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана (ФОТО)
МИД Азербайджана о встрече Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана (ФОТО)
МИД Азербайджана о встрече Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана (ФОТО)
МИД Азербайджана о встрече Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана (ФОТО)
МИД Азербайджана о встрече Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана (ФОТО)
МИД Азербайджана о встрече Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана (ФОТО)
МИД Азербайджана о встрече Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана (ФОТО)
МИД Азербайджана о встрече Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана (ФОТО)
МИД Азербайджана о встрече Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана (ФОТО)
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