МИД Азербайджана о встрече Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Турецкую Республику министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел страны Хаканом Фиданом.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, после встречи один на один встреча между министрами продолжилась в расширенном составе с участием делегаций обеих сторон.

На встрече в расширенном составе были обсуждены актуальные вопросы повестки двустороннего, регионального и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также текущая ситуация в регионе.

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