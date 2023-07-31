МИД Азербайджана о встрече Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Турцию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел страны Хаканом Фиданом.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, после встречи один на один встреча между министрами продолжилась в расширенном составе с участием делегаций обеих сторон.

На встрече в расширенном составе были обсуждены актуальные вопросы повестки двустороннего, регионального и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также текущая ситуация в регионе.

Министр Джейхун Байрамов, отметив динамику развития отношений с братской Турцией в различных сферах, в том числе политической, экономической, торговой, военной, в сферах оборонной промышленности, энергетической безопасности, инвестиций, гуманитарных наук, образования, культуры, подчеркнул, что союзнические связи между двумя странами, основанные на дружбе, братстве, взаимной поддержке и солидарности, играют важную роль в поддержании стабильности в регионе. Было отмечено, что взаимные контакты между лидерами двух стран имеют важное значение в развитии братских отношений между Азербайджаном и Турцией, в основе которых лежит унаследованный от великого лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева девиз "одна нация, два государства". Подчеркнув, что "Шушинская декларация о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой", с подписания которой минуло два года, положила начало новому этапу в истории развития отношений между двумя странами, Джейхун Байрамов отметил, что и в дальнейшем будут предприниматься практические шаги по расширению связей между двумя странами.

Министр подробно проинформировал о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, деятельности по подписанию мирного договора с Арменией, а также по делимитации границ и открытию региональных коммуникаций, провокациях Армении, представляющих угрозу для продвижения мирной повестки. Было отмечено, что, несмотря на деструктивную позицию и шаги Армении, Азербайджан полон решимости продвигать мирную повестку. В частности, министр Джейхун Байрамов, говоря о важности проделанной работы по открытию всех коммуникаций в регионе, выразил уверенность в том, что восстановление коммуникаций еще больше укрепит сотрудничество между Азербайджаном и Турцией.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что не пожалеет усилий по дальнейшему развитию существующих отношений между двумя странами, имеющими общую историю, культуру и ценности. Было сказано, что постоянная поддержка двумя странами друг друга в самые трудные времена свидетельствует о том, что это братство нашло свое подтверждение не только на словах, но и на деле.

Было подчеркнуто, что масштабные восстановительно-строительные работы, проводимые Азербайджаном в регионе, а также работа по продвижению мирной повестки имеют большое значение для установления устойчивого мира в регионе.

В ходе встречи министры также подчеркнули важность дальнейшего расширения совместных мероприятий в рамках трехстороннего и четырехстороннего форматов с международными организациями, в частности с Организацией тюркских государств, Организацией исламского сотрудничества, странами Центральной Азии, а также других многосторонних инициатив.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Затем на пресс-конференции министры выступили с заявлениями по итогам встречи и ответили на вопросы журналистов.

Отметим, что также сегодня в рамках визита главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Турцию он был принят Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.