Джейхун Байрамов встретился с главным советником Президента Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках визита в Турцию глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главным советником Президента Турции Акифом Чагатаем Кылычем.

Как сообщает в понедельник Trend, на встрече обсуждались вопросы, связанные с двусторонним и региональным форматами сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, сотрудничеством в рамках ООН, ОИС, Организации тюркских государств.

Отметим, что сегодня глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов совершил официальный визит в Турцию. В ходе визита он встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, после чего министры провели совместную пресс-конференцию. Затем главу МИД Азербайджана принял Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.