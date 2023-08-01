Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Швейцарии

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Швейцарии Алену Берсе по случаю национального праздника страны.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Вашей страны.

Верю, что дружественные отношения, взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Швейцарией будут и впредь развиваться и укрепляться нашими совместными усилиями в интересах двух народов.

В этот праздничный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю Швейцарской Конфедерации постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.