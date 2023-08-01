Рафига Гусейнзаде освобождена от должности вице-президента SOCAR - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Рафиги Абдул Ага гызы Гусейнзаде от должности вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает во вторник Trend, в распоряжении говорится:

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики постановляю:

1. Освободить Рафигу Абдул Ага гызы Гусейнзаде от должности вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.