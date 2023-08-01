Внесены изменения в состав азербайджано-российской межправительственной государственной комиссии

БАКУ /Trend/ - Изменен состав межправительственной государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.

Согласно распоряжению, в состав государственной комиссии включен председатель правления Агентства государственных резервов Азербайджанской Республики Сабухи Садыгов.

Напомним, что в начале июря в Москве состоялось 21-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.

Стороны подвели годовые итоги двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, промышленности, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, финансах, здравоохранении, культуре, науке, межрегиональном сотрудничестве, образовании и туризме.

Укрепляется межрегиональное сотрудничество. Торгово-экономические связи с Азербайджаном поддерживают более 70 субъектов Российской Федерации. 12 российских регионов заключили соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Правительством Азербайджанской Республики.