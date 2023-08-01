Изменен состав совместной азербайджано-израильской комиссии

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в состав совместной азербайджано-израильской комиссии.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 16 июня 2017 года № 2999 "Об утверждении состава с азербайджанской стороны совместной комиссии между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Израиль".

Согласно распоряжению, в состав комиссии с азербайджанской стороны включен председатель правления Агентства государственных резервов.

Отметим, что за последние 30 лет Азербайджан и Израиль установили прочные и дружественные межгосударственные отношения, которые переросли в стратегический союз. Связи между двумя странами выходят за рамки обороны и охватывают такие сектора, как энергетика, установив прочное и многогранное партнерство.

Экономические показатели свидетельствуют о значительном росте двустороннего товарооборота, который достиг 1,7 миллиарда долларов. В ближайшие годы обе страны сосредоточатся на диверсификации товарооборота.