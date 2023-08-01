Генпрокуратура Азербайджана обратилась в ОЭСР и Совет Европы по поводу экологических преступлений Армении

БАКУ/Trend/ - Генеральная прокуратура продолжает расследование по информациям загрязнения рек Араз и Охчучай в приграничной зоне с Республикой Армения, передает во вторник Trend со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как отмечается, интенсивное загрязнение трансграничного Охчучая на протяжении длительного времени крупным горнодобывающим предприятием Армении - Гараджанским медно-молибденовым и Гафанским горно-обогатительным комбинатами, а также строительство крупного металлургического завода в селе Ерасх (Араздейан) без проведения консультаций с азербайджанской стороной и нарушение норм охраны окружающей среды вызвало необходимость принятия дополнительных мер.

В связи с этим, Генеральный прокурор Азербайджанской Республики направил обращение в Организацию экономического сотрудничества и развития и Совет Европы.

"В обращении упоминается важность соблюдения норм Конвенции ООН по охране трансграничных водотоков и международных озер, и Конвенции ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Эспо), предусматривающие обязательное соблюдение требований по охране окружающей среды, в том числе, норм правильной организации работы горнодобывающих предприятий. Также, подчеркнута важность сотрудничества с компетентными органами нашей страны в определении ущерба окружающей среде", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Напомним, что ранее азербайджанские экологи направили премьер-министру Армении Николу Пашиняну открытое письмо, в котором были перечислены предприятия Армении, загрязняющие окружающую среду. В письме отмечалось, что разрушение экосистемы в результате продолжающихся операций по добыче представляет угрозу не только для окружающей среды Армении, но и для соседних стран и содержится призыв к Армении немедленно прекратить деятельность представляющих угрозу предприятий.