Очередная встреча с представителями армянского меньшинства Карабаха состоится в Евлахе (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Ведется работа по организации в Евлахе встречи между представителями правительства Азербайджана и представителями армянского меньшинства, проживающего в Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, предложение о проведении этой встречи не исходит от какой-либо третьей страны, она будет проходить без участия представителей иностранных государств.

Отметим, что депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Рамин Мамедов был назначен ответственным за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики. 1 марта в городе Ходжалы, в штабе миротворческого контингента Российской Федерации, временно дислоцированного на территории Азербайджана, парламентарий встретился с представителями армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджанской Республики.

В продолжение встречи, состоявшейся 1 марта в городе Ходжалы, и приглашения, представленного 13 марта, Администрация Президента Азербайджанской Республики еще раз предложила провести встречу в первую неделю апреля в городе Баку с целью обсуждения вопросов реинтеграции представителей армянской общественности Карабаха, а также реализации инфраструктурных проектов в Карабахе. Однако противоположная сторона отказалась от этих предложений.