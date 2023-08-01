США продолжают взаимодействовать с Азербайджаном и Арменией на разных уровнях для достижения мирного соглашения - Госдеп

БАКУ /Trend/ - США продолжают взаимодействовать с Азербайджаном и Арменией на разных уровнях для достижения мирного соглашения.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал сегодня в ходе брифинга пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.

«Мы верим, что мирное соглашение находится в пределах досягаемости. Вот почему мы продолжаем взаимодействовать как на высшем уровне этого ведомства (Госдеп), так и на субкабинетном уровне с лидерами Армении и Азербайджана для достижения полного мирного соглашения», - сказал он.

Напомним, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провели двусторонние переговоры 27-29 июня в Национальном учебном центре иностранных дел Джорджа Шульца в Арлингтоне, штат Вирджиния. Находясь в Вашингтоне, они встретились с госсекретарем Энтони Блинкеном и помощником президента и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Министры и их команды продолжили работу над проектом двустороннего Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений. Они достигли договоренности по дополнительным статьям и достигли взаимопонимания по проекту соглашения, при этом признав, что позиции по некоторым ключевым вопросам требуют дальнейшей проработки.