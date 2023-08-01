Президент Ильхам Алиев: Армения подписалась под обязательством предоставить нам доступ к нашему эксклаву — Нахчывану, но этого до сих пор не происходит

БАКУ/Trend/ - Армения подписалась под обязательством предоставить нам доступ к нашему эксклаву — Нахчывану, но этого до сих пор не происходит.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал в интервью телеканалу Euronews Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства заявил, что встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном фактически позволяют затрагивать ряд очень чувствительных вопросов, такие как будущие параметры границ, поскольку еще не определена граница между Арменией и Азербайджаном.

"Потому что как только распался Советский Союз, мы столкнулись с этой агрессией. Так как же будет выглядеть граница, какова будет реальная ситуация на местности? Как сложится ситуация с коммуникациями? Ведь по итогам Второй Карабахской войны Армения подписалась под обязательством предоставить нам доступ к нашему эксклаву — Нахчывану. Но этого до сих пор не происходит", - сказал Президент Ильхам Алиев.