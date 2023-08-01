Президент Ильхам Алиев: Если Армения полностью откажется от стремления оспорить нашу территориальную целостность, то очень скоро мы сможем найти мирное решение

БАКУ/Trend/ - Если Армения полностью откажется от стремления оспорить нашу территориальную целостность, то очень скоро мы сможем найти мирное решение.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал в интервью телеканалу Euronews Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Основное внимание пунктам мирного договора уделяют министры. Наши же встречи создают лишь хорошую атмосферу. Но если мы увидим конструктивный подход с армянской стороны и, самое главное, если она полностью откажется от стремления оспорить нашу территориальную целостность, то очень скоро, может быть, даже к концу года, мы сможем найти мирное решение", - сказал глава государства.

