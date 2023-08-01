Президент Ильхам Алиев обратился к Армении и армянам Карабаха

БАКУ/Trend/ - Мое послание армянам в Армении будет следующим: мы хотим мира с их государством.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал в интервью телеканалу Euronews Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Еще одно послание к ним — четко осознать сложившуюся геополитическую ситуацию и соотношение сил. На протяжении многих лет руководители Армении убеждали свой народ, что у них самая сильная армия в мире, что в случае начала войны они придут в Баку - война разрушила эти нарративы. Мы не хотим еще одной войны ни сегодня, ни впредь. Что касается армян в Карабахе, то они не должны следовать за своими так называемыми лидерами. Эти лидеры все время лгали им. Карабахские армяне должны понять, что, будучи частью азербайджанского общества, им будут предоставлены гарантии безопасности и права, в том числе образовательные, культурные, религиозные, муниципальные. Они будут жить нормальной жизнью. Они также перестанут быть заложниками манипуляций. Думаю, если они меня послушают, то поймут меня. Они знают, что я стою за своими словами", - сказал глава государства.