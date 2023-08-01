Президент Ильхам Алиев: Выиграть войну — это была миссия моей жизни

БАКУ/Trend/ - Выиграть войну — это была миссия моей жизни, моей политической жизни, которая завершилась успешно. И мы выиграли войну.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал в интервью телеканалу Euronews Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы восстановили справедливость, восстановили свою территориальную целостность. Если Армения хочет мира, мы его достигнем. Потому что у нас нет никаких территориальных претензий к Армении. И мы не хотим, чтобы у них были территориальные претензии к Азербайджану. Люди, которые живут в Карабахе, на территории, которая сейчас временно контролируется российскими миротворцами, — они живут в Азербайджане. Они должны выбрать, жить ли им как гражданам Азербайджана, как этническому меньшинству, так же как и любому другому этническому меньшинству, которыми так богат Азербайджан, или уехать отсюда", - сказал глава государства.