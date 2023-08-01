Президент Ильхам Алиев об установке ППП "Лачин": С тех пор уже более двух тысяч жителей Карабаха без проблем перешли в Армению и обратно

БАКУ/Trend/ - С тех пор, как мы установили пограничный пункт 23 апреля, уже более двух тысяч жителей Карабаха без проблем перешли в Армению и обратно.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал в интервью телеканалу Euronews Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Свобода передвижения не заблокирована. С тех пор, как мы установили пограничный пункт 23 апреля, уже более двух тысяч жителей Карабаха без проблем перешли в Армению и обратно. 15 июня Армения совершила очередную военную провокацию и ранила одного из наших пограничников. И дорога была временно закрыта для проведения расследования. Но она была заново открыта. Красный Крест начал вновь перевозить по ней медикаменты и эвакуировать пациентов, нуждающихся в лечении в Армении. Но, к сожалению, при проверке грузовиков Красного Креста в них были обнаружены контрабандные товары — сигареты, айфоны, бензин. Комитет признал это. При общении с нами они сказали, что не несут никакой ответственности… Но на этих грузовиках были логотипы [МККК], на униформах водителей были их логотипы", - сказал глава государства.