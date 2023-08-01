Президент Ильхам Алиев: Мы можем только наблюдать за тем, как Россия взаимодействует с нашими соседями по Южному Кавказу

БАКУ/Trend/ - Мы можем только наблюдать за тем, как Россия взаимодействует с нашими соседями по Южному Кавказу.
Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал в интервью телеканалу Euronews Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Мне трудно сказать о регионе в целом, так как регион Южного
Кавказа состоит из трех стран. Мы можем только наблюдать за тем,
как Россия взаимодействует с нашими соседями по Южному Кавказу. Что
же касается Азербайджана, то здесь мало что изменилось, так как
наши отношения с Россией и так были сбалансированными. Они
основывались на признании национальных интересов и, конечно,
территориальной целостности и суверенитета друг друга", - сказал
глава государства.