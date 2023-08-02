Президент Ильхам Алиев: Недопустимо, что офис Международного Комитета Красного Креста в Карабахе подчиняется не бакинскому, а ереванскому управлению МККК

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Евроньюс» назвал недопустимым то, что офис Международного Комитета Красного Креста в Карабахе до сих пор подчиняется не бакинскому, а ереванскому управлению комитета.

"На самом деле Международный суд обратился к нам с просьбой передать активистам гражданского общества, чтобы они не мешали свободе передвижения. И мы это сделали. Как только мы установили пограничный пункт на границе с Арменией, — а это является нашим законным правом, которое не оспаривается никем, в том числе и Международным судом, - мы через моего представителя здесь, в Шуше, обратились к представителям НПО с просьбой прекратить акцию. И они прекратили ее, они ушли. Так что с тех пор, как мы установили пограничный пункт 23 апреля, свобода передвижения не блокируется. Уже более двух тысяч жителей Карабаха без проблем перешли в Армению и обратно.

15 июня Армения совершила очередную военную провокацию и ранила одного из наших пограничников. И дорога была временно закрыта для проведения расследования. Но она была заново открыта. Красный Крест начал вновь перевозить по ней медикаменты и эвакуировать пациентов, нуждающихся в лечении в Армении. Но, к сожалению, при проверке грузовиков Красного Креста в них были обнаружены контрабандные товары — сигареты, айфоны, бензин. Комитет признал это. При общении с нами они сказали, что не несут никакой ответственности, так как…

На этих грузовиках были логотипы, на униформах водителей были их логотипы. Вот почему дорога была заблокирована в очередной раз. Тогда мы попросили Красный Крест прекратить это и работать с нами более конструктивно. К сожалению, до сих пор их отдел в Карабахе подчиняется не бакинскому, а ереванскому управлению Комитета. Это недопустимо, поскольку весь мир признает Карабах частью Азербайджана. Даже премьер-министр Армении не раз говорил, что Карабах — это Азербайджан. Мы вправе законно спрашивать, почему отдел Красного Креста в Ханкенди подчиняется не бакинскому, а ереванскому управлению", - сказал глава государства.