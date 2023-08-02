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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является важным поставщиком природного газа в Европу

Политика Материалы 2 августа 2023 10:26 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является важным поставщиком природного газа в Европу

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Уже более двух лет Азербайджан является важным поставщиком природного газа в Европу

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Евроньюс».

Отметив, что ситуация с наложением санкций против России создала новое измерение, глава государства подчеркну: «Потому что наши энергоресурсы оказались нужны больше, чем раньше. Но все, что мы делаем, основывается на планах и контрактах, подписанных много лет назад. Правда, сейчас появилось больше стран, которые обращаются к нам за дополнительными объемами газа из Азербайджана. Мы готовы это сделать. Мы уже начали. Уже в прошлом году все больше стран начали получать наш газ. Это продолжится и в этом году».

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