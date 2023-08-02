Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что мирные переговоры с Арменией закончатся успешно

БАКУ /Trend/ - Ситуация на дороге Лачин-Ханкенди изменилась 23 апреля — после того, как мы установили там пограничный пост. До этого у нас было два с половиной года, чтобы прийти к мирному соглашению.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Евроньюс».

Отметив, что единственным камнем преткновения было то, что Армения не хотела официально признавать Карабах частью Азербайджана, глава государства подчеркнул: «Да, они сделали это устными заявлениями, что тоже является их позицией. Но они должны поставить подпись под документом. Я не думаю, что эти два вопроса взаимосвязаны, так как надеюсь, что мирные переговоры с Арменией закончатся успешно. Надеюсь, это произойдет в ближайшие месяцы».