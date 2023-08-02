Президент Ильхам Алиев: Мы будем поддерживать любого актора, участие которого приведет к заключению мирного соглашения

БАКУ /Trend/ - Мы будем поддерживать любого актора, участие которого приведет к заключению мирного соглашения.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Евроньюс».

Подчеркнув, что переговоры между министрами иностранных дел проходили в Вашингтоне и России, глава государства сказал: «Если будет предложено какое-то другое место, мы, конечно, согласимся и с этим. Для нас важно договориться и получить результат. Конечно, мы понимаем существование определенного геополитического соперничества между некоторыми игроками и их попытки стать более активными. Мы высоко ценим это. Наличие здорового соперничества приведет только к хорошим результатам».