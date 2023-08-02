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Президент Ильхам Алиев: Карабахские армяне должны понять, что, будучи частью азербайджанского общества, они будут жить нормальной жизнью

Политика Материалы 2 августа 2023 10:56 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Карабахские армяне должны понять, что, будучи частью азербайджанского общества, они будут жить нормальной жизнью

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Карабахские армяне должны понять, что, будучи частью азербайджанского общества, им будут предоставлены гарантии безопасности и права, в том числе образовательные, культурные, религиозные, муниципальные. Они будут жить нормальной жизнью. Они также перестанут быть заложниками манипуляций.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Евроньюс».

«Кроме того, они должны понять, что сложившаяся сегодня ситуация не изменится в их пользу, если они будут продолжать нас игнорировать, если будут продолжать вести себя так, как будто нас не существует, или продолжать жить в так называемой стране, где есть «президент», «министры» и «депутаты». Все это ложь. Мы же предлагаем им нормальную жизнь. Думаю, если они меня послушают, то поймут меня. Они знают, что я стою за своими словами», - подчеркнул глава государства.

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