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Президент Ильхам Алиев: Армянская община не должна противостоять мирным инициативам международного сообщества

Политика Материалы 2 августа 2023 10:50 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Армянская община не должна противостоять мирным инициативам международного сообщества

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Армянская община не должна противостоять мирным инициативам международного сообщества. Они должны понимать, что если они не подпишут мирный договор с Азербайджаном, то ситуация в будущем может оказаться непредсказуемой.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Евроньюс».

Подчеркнув, что геополитическая ситуация в мире и в регионе очень резко меняется, глава государства отметил: «Часть их надежд на безопасность полностью исчезла. Теперь они ищут новых гарантов безопасности. А кто готов к противостоянию с Азербайджаном на поле боя в этом регионе, особенно после того, что мы продемонстрировали во время войны, и после того, как увеличили нашу обороноспособность после нее. Сомневаюсь, что найдется кто-либо, кто будет готов воевать на стороне армян против нас».

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