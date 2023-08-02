Захарова ответила Пашиняну

БАКУ/Trend/ - Россия всецело была и остается заинтересованной в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга, отвечая на вопрос по поводу заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что активность РФ в переговорном процессе между Баку и Ереваном снизилась.

«Мы делаем все для достижения прочного мира и согласия в регионе. О каком снижении активности может идти речь, если за последние пару месяцев состоялась целая серия контактов с участием России на высшем и высоком уровне. Давайте перечислим из ключевых: трехсторонняя встреча в Москве 25 мая, двенадцатое заседание трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных коммуникаций 2 июня, переговоры глав МИД РФ, Азербайджана и Армении в Москве 19 мая и 25 июля. Это снижение темпов? Нужно смотреть правде в глаза. Представители руководства Армении занимают двусмысленную позицию по ряду ключевых вопросов», - сказала она.

Отметим, что ранее Пашинян заявил, что переговорная активность России в рамках армяно-азербайджанского процесса «снизилась в связи с событиями в Украине».

Он отметил, что в последнее время встречи на западных площадках превалируют.