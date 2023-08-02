Утверждены Рамки сотрудничества между Азербайджаном и ЮНИДО - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Рамок сотрудничества между правительством Азербайджанской Республики и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) на 2022-2026 годы".

Как сообщает в среду Trend, это отражено указом главы государства в законе об утверждении "Рамок сотрудничества между правительством Азербайджанской Республики и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) на 2022-2026 годы".

Согласно указу, руководствуясь пунктом 17 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановлено утвердить "Рамки сотрудничества между правительством Азербайджанской Республики и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) на 2022-2026 годы", подписанные 14 ноября 2022 года.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено после вступления в силу Рамок сотрудничества, указанных в части 1 настоящего указа, обеспечить реализацию его положений.

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено направить в Организацию Объединенных Наций по промышленному развитию уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Рамок сотрудничества.