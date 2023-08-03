Стали известны подробности визита Луи Боно в регион Южного Кавказа

БАКУ/Trend/- Старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно посетил Южный Кавказ, чтобы выразить поддержку США мирному процессу между Азербайджаном и Арменией и обсудить пути достижения прочного и достойного мира, сообщили в четверг Trend в посольстве США в Баку.

«Боно планирует провести встречу с ключевыми заинтересованными сторонами для поддержки армяно-азербайджанского мирного процесса. Он посетит и Азербайджан, и Армению», - отметили в посольстве.

Как сообщается, он обсудит гуманитарные условия, права и безопасность армянских жителей Карабаха.

«Мы последовательно придерживаемся мнения, что мир в регионе должен включать в себя эти вопросы. Мы готовы содействовать любому процессу, который несет мир и стабильность народам Южного Кавказа», - говорится в сообщении посольства.

Отметим, что до этого Боно посещал регион 23-25 мая.

Как сказал вчера в ходе брифинга пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер, мирный договор между Азербайджаном и Арменией находится в пределах досягаемости.

Миллер отметил, что госсекретарь Энтони Блинкен продолжает переговоры с лидерами Азербайджана и Армении, чтобы помочь им достичь соглашения.

Напомним, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провели двусторонние переговоры 27-29 июня в Национальном учебном центре иностранных дел Джорджа Шульца в Арлингтоне, штат Вирджиния. Находясь в Вашингтоне, они встретились с госсекретарем Энтони Блинкеном, помощником президента США и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Министры и их команды продолжили работу над проектом двустороннего Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений. Они достигли договоренности по дополнительным статьям и достигли взаимопонимания по проекту соглашения, при этом признав, что позиции по некоторым ключевым вопросам требуют дальнейшей проработки.

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