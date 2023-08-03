Проармянская лоббистка Линдси Снелл инициирует травлю журналистов, посетивших Шушинский медиафорум

БАКУ/Trend/ - Проармянская лоббистка, американская «журналистка» Линдси Снелл, известная своими провокационными постами в социальных медиа против Азербайджана и Турции, в очередной раз доказала, что является заложником гнусной пропаганды Армении.

Так, в своем аккаунте в соцсети горе-журналистка опубликовала список иностранных журналистов и экспертов, которые приняли участие в Шушинском Глобальном медиафоруме, состоявшемся 21-23 июля.

Фактически она призывает к травле этих людей, пытается нанести ущерб их репутации, обосновывая это тем, что они приняли участие в форуме в стране, которая якобы «блокирует 120 тысяч жителей в Карабахе».

Стоит отметить, что в мероприятии принимали участие 150 зарубежных гостей из 49 стран, в том числе представители государственных информационных агентств 34 стран мира, 12 международных организаций и медиаструктур. Кроме того, среди участников были 60 руководителей и представителей местных СМИ. Конечно же, среди них нет места бывшей уголовнице, которая просто не переваривает тот факт, что такое большое количество иностранных журналистов с удовольствием приняли участие в медиафоруме в Шуше, увидели все восстановительно-созидательные работы на освобождённых территориях, продемонстрировали свою объективность, здравый смысл, которых у Снелл нет.

По всей видимости журналистика для нее лишь подоплека. Ведь она была задержана при незаконном проникновении в Турцию с территории Сирии в августе 2016 года. В том же году она была арестована по обвинению в нарушении военной запретной зоны и шпионаже, и после отбывания определенного срока в тюрьме депортирована Турцией.

Линдси Снелл следовала бы хоть иногда включить свой мозг, очнуться и понять в каком информационным пузыре она находиться, перестать поддаваться манипуляциям армянской стороны и уже убедиться в том, что никакой «блокады» нет, никакой «гуманитарной катастрофы» не существует, не говоря уже о мнимом количестве «120 тысяч человек». Реальность такова, что Азербайджан привержен реинтеграции армянских жителей Карабаха в свое общество и предоставит им равные свободы и права.