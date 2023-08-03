Омбудсмен Азербайджана навестила Вагифа Хачатряна (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева и члены Национальной превентивной группы Омбудсмена по пресечению пыток без предупреждения посетили места содержания лиц, которые не могут покинуть их самовольно.

Об этом сообщили в четверг Trend в Аппарате омбудсмена.

"В рамках очередного посещения, проведенного омбудсменом в рамках деятельности Национального превентивного механизма в соответствии с требованиями норм национального и международного права, в том числе Факультативного протокола Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство обращений или наказаний, был принят в индивидуальном порядке задержанный 29 июля 2023 года сотрудниками ППП "Лачин" азербайджано-армянской государственной границы Государственной пограничной службы Азербайджана Вагиф Хачатрян", - говорится в сообщении.

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